Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Astrazeneca

"Der Ruf von Astrazeneca ist jetzt schwer belastet.



Es ist daher völlig undenkbar, dass man den Beschäftigten in Kitas und Schulen, in der Mehrzahl Frauen jüngeren Alters, weiterhin nur diesen Impfstoff anbietet. Denn Frauen sind von Thrombosen häufiger betroffen, insbesondere, wenn sie die Pille nehmen. Für diese Gruppe sollte nun eines der anderen Vakzine reserviert werden. Gleichzeitig sollte man Astrazeneca aber freigeben für alle in der Impfgruppe Eins und Zwei, die nicht länger warten wollen und ihre Entscheidung im vollen Wissen um das Restrisiko treffen. Denn die Hauptsache ist, dass es vorangeht mit dem Schutz vor Corona. Diese Impfungen sollten ab sofort auch durch Hausärzte erfolgen können. Wenn demnächst weit größere Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen, braucht man die Arztpraxen sowieso. Das kann man mit Astrazeneca schon mal üben. Ohne Wartelisten und Tamtam."