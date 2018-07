Pressestimme: 'Passauer Neue Presse zu Voßkuhle

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Voßkuhle:

"Voßkuhle sollte sich so krasser parteipolitischer Bewertungen enthalten, auch wenn es das Thema Rechtsstaat betrifft.



Wie er darauf kommt, Seehofer habe mit dem Ausdruck "Herrschaft des Unrechts" Assoziationen zur NS-Zeit wecken wollen, weiß wohl nur er selbst. Als das Zitat erschien, ging es um das, was der CSU-Chef als politisch gewollte Wehrlosigkeit des Staates gegen einen Kontrollverlust empfand. Auch Dobrindts Begriff "Anti-Abschiebungsindustrie" verdient Voßkuhles Schelte nicht. Dobrindt hatte nicht die grundsätzliche Einspruchsmöglichkeit gegen Asylentscheide im Blick, sondern die Praxis, selbst aussichtslose Fälle durch die Justizmühle zu jagen, um so Zeit zu gewinnen. Sand ins Getriebe des Rechtsstaats zu streuen, kann sich aber nicht darauf berufen, Rechtsstaatlichkeit verteidigen zu wollen."/yyzz/DP/he