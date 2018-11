Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu VW-Dieselskandal/Verbraucherklage

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu VW-Dieselskandal/Verbraucherklage:

"Dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen in den Ring der juristischen Auseinandersetzung steigt, ist schon für sich genommen eine gute Nachricht.



Dadurch wird der Arroganz der Bosse der Glaube an die Herrschaft des Rechts entgegengesetzt. Schließlich kann es nicht sein, dass man die Kunden nach dem Einbau betrügerischer Abschaltvorrichtungen im Regen stehen lässt. Haben die Verbraucherschützer Erfolg, muss nicht nur VW damit rechnen, bei den anschließenden Individualklagen in Regress genommen zu werden. Dann wären auch andere Konzerne dran."/al/DP/he