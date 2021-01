Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Unwörter des Jahres

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Unwörter des Jahres:

"Den lügnerischen Schlagetot-Begriff "Corona-Diktatur" mit dem migrationspolitischen Konzept der "Rückführungspatenschaften" in einem Atemzug zu nennen, ist ein skandalöser Missgriff in die Mottenkiste linksideologischer Vorurteile.



Zwar stimmt es, dass "Rückführungspatenschaften" die Unterstützung von Abschiebungen durch Länder bezeichnen, die ungern Flüchtlinge aufnehmen. Aber Tatsache ist, dass Abschiebungen nach den Regeln der EU nur in Einklang mit rechtsstaatlichen Prinzipien und nach Ausschöpfung aller gerichtlichen Mittel vollzogen werden können. Eine solche Praxis auf eine Ebene mit dem Sprachextremismus der "Querdenker" und Rechtsradikalen zu heben, ist der Unwort-Jury nicht würdig. Dieses Gremium, das doch eigentlich unangemessenen Sprachgebrauch aufspießen will, hat sich selbst extrem unangemessen verhalten."