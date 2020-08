Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Umfrage/US-Truppenabzug

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Umfrage/US-Truppenabzug:

"Ein Abwägen sicherheitspolitischer Argumente spielt offensichtlich keine Rolle bei denjenigen Deutschen, die laut YouGove-Umfrage über den geplanten Truppenabzug der Amerikaner jubeln.



Sie sind einfach froh darüber, dass der Slogan "Ami go home" Früchte trägt. Ob sie sich aber über die Konsequenzen im Klaren sind? Weniger US-Präsenz bedeutet mehr deutsche Anstrengungen auf dem Feld der Verteidigungspolitik. Im Sinne von mehr Eigenständigkeit wäre das auch gut. Wer allerdings - wie wohl so mancher Umfrage-Teilnehmer - militant antimilitaristisch eingestellt ist, der dürfte das weit von sich weisen. Das freilich ist blauäugig. So wenig der Strom "aus der Steckdose kommt", so wenig wird der Frieden bewahrt, nur weil wir es alle ganz fest wollen."/al/DP/he