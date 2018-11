Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu UN-Migrationspakt

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu UN-Migrationspakt:

"Man kann der Bundesregierung nur empfehlen, Forderungen aus CDU und CSU nachzukommen, in einer eindeutigen Erklärung bindend festzulegen, dass der UN-Pakt Deutschland tatsächlich keine neuen Verpflichtungen auferlegt.



Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme in doppelter Hinsicht: Einmal würden so Versuche erschwert, den Geltungsbereich des Abkommens zu überdehnen, zum anderen könnte dessen Dämonisierung durch rechtspopulistische Kräfte besser enttarnt werden. Eine Bundesregierung, die sich in diplomatisch gültiger Form der Vereinnahmung von außen versperrt, hat allemal bessere Argumente auf ihrer Seite, als wenn sie in blindem Vertrauen agiert."/al/DP/he