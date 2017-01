Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Trump / Medien

PASSAU (dpa-AFX) - Die "Passauer Neue Presse" über die Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an den Medien:

"Was Trump sich leistet, ist kein normaler demokratischer Schlagabtausch, sondern ein Frontalangriff auf die Grundlagen der Demokratie.



Wer Medienvertreter als Lügner abstempelt, weil sie eins und eins zusammenzählen können, für sich selbst aber das Recht auf 'alternative Fakten' in Anspruch nimmt, der ist zumindest ein eitler Narziss, wahrscheinlich aber Schlimmeres: ein Staatsoberhaupt mit der Attitüde eines Alleinherrschers, der jeden Widerspruch als Majestätsbeleidigung empfindet. Das amerikanische Volk wird mit ihm noch seine blauen Wunder erleben, denn das Motto "America first" ist allenfalls eine beschönigende Umschreibung für das, was er als Präsident tatsächlich will: 'Trump first'."/al/DP/tos