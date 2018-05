Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Trump/Iran

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Trump/Iran:

"Trump und Grenell sind Vertreter einer neuen amerikanischen Großspurigkeit, die sich berechtigt glauben, die Welt nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen.



Dafür setzen sie sogar die transatlantischen Beziehungen aufs Spiel, was ihnen ersichtlich egal ist. Soweit es das Atomabkommen mit dem Iran betrifft, hat sich allerdings bereits eine Koalition der Vernünftigen gebildet. Sollte es Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China gelingen, den Geist des Iran-Abkommens am Leben zu erhalten, wäre die Welt um eine kleine Hoffnung reicher. Die politische Realität des Nahen Ostens ist schon blutig genug - wie das vom Iran mitverursachte Gemetzel in Syrien zeigt."/al/DP/he