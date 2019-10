Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Trump/Amtsenthebungsverfahren

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Trump/Amtsenthebungsverfahren:

"Die Chancen, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump Erfolg hat, sind denkbar gering.



Trotzdem erfüllt das Vorgehen der US-Demokraten einen wichtigen Zweck. Es führt der Welt vor Augen, was geschieht, wenn der politische Führer eines Landes sich den Staat zur Beute macht. Nichts anderes tut der Rüpel im Weißen Haus, der glaubt, er dürfe Regeln brechen, wenn es nur dem eigenen Vorteil dient. Dass dieses Verhalten den Beifall der Trump-Wähler findet, macht die Sache nicht besser. Im Populismus agiert die Wählerschaft genauso verantwortungslos wie der Star in der politischen Arena. Gerade deshalb ist es unverzichtbar, rechtsstaatliche Mechanismen am Leben zu erhalten. Sie erinnern daran, dass die Demokratie noch existiert, dass sie sich wehrt und sich letztendlich durchzusetzen gedenkt."