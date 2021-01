Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Ramelow/Clubhouse

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Ramelow/Clubhouse:

"Ramelows Teilnahme an einer Talkrunde der hippen Audio-App Clubhouse ging so unterirdisch schief, dass mancher schon die weitere Verwendbarkeit des Linken-Stars für den Polit-Betrieb bezweifelt.



Ja, es ist eines seriösen Regierungschefs nicht würdig, die Bundeskanzlerin als "Merkelchen" zu veräppeln und in kindlichem Stolz zu berichten, bei Schaltkonferenzen auf höchster Ebene "Candy Crush" zu daddeln. Andererseits zeigt Ramelow tätige Reue, indem er sich entschuldigt. Für den etablierten Außenseiter Bodo Ramelow war das ein Ausrutscher, der offenbart, wie glitschig der Pfad zwischen Seriosität und Spontaneität in der Politik sein kann. Sehr oft kann er sich solche Bauchlandungen nicht mehr leisten. Wenn Außenseitertum zur Lächerlichkeit führt, ist es auch mit dem Etabliertsein irgendwann vorbei."/yyzz/DP/he