Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Bundestag/Nachtsitzungen

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Bundestag/Nachtsitzungen:

"Natürlich gilt im parlamentarischen Alltag wie überall: Gesundheit zuerst.



Aber kann man wirklich so weitreichende Schlussfolgerungen ziehen, nur weil zufälligerweise zu einem bestimmten Zeitpunkt körperliche Probleme auftauchen? Wendet man dieses Prinzip konsequent an, darf sich ab sofort kein Abgeordneter mehr am Vormittag, zur Mittagszeit oder am Nachmittag unwohl fühlen, weil ansonsten auch zu diesen gefährlichen Zeiten keine Sitzungen mehr stattfinden könnten. Politiker müssten eigentlich wissen, dass die Dramaturgie der Zuspitzung gerade in nächtlichen Sitzungen dazu führt, dass der Knoten oft erst dann platzt, wenn die Müdigkeit am größten ist. Im Bundestag sollte man deshalb wirklich noch einmal darüber nachdenken, ob man sich dieses probaten Mittels wirklich entledigen will./yyzz/DP/he