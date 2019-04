Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Benedikt/Missbrauch

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Benedikt/Missbrauch:

"Man kann den 68er Revolutionären viel vorwerfen.



Was man nicht kann und nicht darf: Sie verantwortlich zu machen für den Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche. Hier irrt der emeritierte Papst Benedikt ganz gewaltig. Als die 68er ihre kruden Ideen von einem "befreiten Sex" zwischen Erwachsenen und Minderjährigen formulierten, war der sexuelle Missbrauch in katholischen Einrichtungen längst eine traurige Realität. Gerade in den 50er Jahren, als die katholische Sexualmoral angeblich noch in Ordnung war, hat es besonders viele Missbrauchsfälle gegeben. Wenn Benedikt den unzerstörbaren Kern der Kirche retten will, muss er die Sünden und Verbrechen des geistlichen Bodenpersonals zur Kenntnis nehmen. Und vor der eigenen Türe kehren, statt andere dafür verantwortlich zu machen."/yyzz/DP/he