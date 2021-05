Pressestimme: 'Passauer Neue Presse' zu Antisemitismus/Islamistische Proteste

PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Antisemitismus/Islamistische Proteste:

"Alle vielleicht berechtigte Kritik an der Regierung Netanjahu kann nicht einen solchen Ausbruch an brutalem Antisemitismus rechtfertigen.



Wenn nun sogar die Forderung kommt, man solle Menschen abschieben, die das deutsche Gastrecht derart mit Füßen treten, dann darf man das nicht vorschnell als rechtsradikalen Reflex abtun. Es geht hier nicht um Demonstranten arabischer oder türkischer Herkunft, die mit der deutschen Staatsbürgerschaft ausgestattet sind. Diesem Teil ist ausschließlich mit der ganzen Härte der Strafverfolgung zu begegnen. Dort aber, wo jemand sich in einem ungeklärten Aufenthaltsstatus befindet, kann Deutschland sehr wohl das Mittel der Abschiebung ins Auge fassen. Wer Freiheit und Demokratie derart missachtet, ja mit Verachtung überzieht, der hat bewiesen, dass er jede Integration in diese Gesellschaft ablehnt."/ra/DP/he