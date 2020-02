Pressestimme: 'Ostthüringer Zeitung' zum Coronavirus

GERA (dpa-AFX) - 'Ostthüringer Zeitung' zum Coronavirus

Es ist wichtig, achtsam durchs Leben zu gehen.



Höfliche Umgangsformen sind schon mal ein guter Anfang. Beim Niesen oder Husten Abstand von den Mitmenschen halten. Nicht in die Hand, sondern in ein Einwegtaschentuch niesen oder husten. Danach wegwerfen, und zwar in einen Mülleimer mit Deckel. Und Hände wachen, Hände waschen, Hände waschen - und gern desinfizieren. Sie meinen, ein solches Verhalten sei normal? Na, dann fragen Sie sich doch bitte mal, weshalb hierzulande jedes Jahr Grippeviren schier unaufhaltsam erfolgreich auf Wanderschaft sind. Sich zu benehmen, mag für manche Menschen eine altmodische Anmutung haben. Aber vorbeugende Hygiene war schon immer das beste Mittel gegen Erkrankungen./be/DP/zb