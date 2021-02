Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' zum Insektenschutzgesetz

LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zum Insektenschutzgesetz:

"Richtig ist, dass sich die Bauern in Sachen Umweltschutz bewegen müssen - und zwar nicht auf Treckern, sondern inhaltlich.



Selbstverständlich sollte eigentlich sein, dass sich die Landwirte den Mehraufwand für die Natur und damit für die Gesellschaft leisten können - wofür es beispielsweise in Niedersachsen schon eine Blaupause gibt. Völlig falsch ist hingegen, sich über die bereits errungenen Kompromisse auf Länderebene mit einem schlecht austarierten Bundesgesetz hinwegzusetzen. Das nährt doch nur den Verdacht, dass sich hier eine Politikerin wenige Monate vor der wahrscheinlichen Abwahl noch ein Denkmal setzen will - für welchen späteren Posten auch immer."/yyzz/DP/he