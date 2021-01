Pressestimme: 'Ostfriesen-Zeitung' zu CDU-Parteitag

LEER (dpa-AFX) - 'Ostfriesen-Zeitung' zu CDU-Parteitag

Mutig setzte die CDU das Motto #wegenmorgen bei ihrem ersten digitalen Parteitag.



Mutig deshalb, weil in der Ära Merkel ausschließlich #wegenheute gilt. Bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Klimawandel geht es immer zwei Schritte vor und mindestens einen zurück. Gleichwohl sendete der Parteitag als solches ein positives Signal aus. Kein großer Saal mit alten Männern in dunklen Anzügen, die langweilige Reden hielten, sondern eine muntere Politshow à la "Wetten, dass". Nur einer hielt sich nicht an die Regeln: Jens Spahn mit seiner deplatzierten Laschet-Werberede. "Wetten, dass" ihm dies nicht nur das Merz-Lager nicht verzeihen wird./al/DP/zb