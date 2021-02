Pressestimme: 'Oldenburgische Volkszeitung' zu Flächentarif Altenpflege

VECHTA (dpa-AFX) - "Oldenburgische Volkszeitung" zu Flächentarif Altenpflege:

"Es läuft etwas gewaltig schief, wenn im Bereich der Altenpflege erhebliche Lohnunterschiede und Arbeitsbedingungen herrschen - je nach Arbeitgeber und Region.



Das öffnet Dumpingpreisen Tür und Tor. Den Tarifvertrag der Gewerkschaft Verdi mit einem Pflegeverband flächendeckend für verbindlich zu erklären, wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen. Doch das scheiterte am Widerstand der Dienstgeber im Caritasverband. Warum? Die Caritas zahlt Pflegefachkräften deutlich mehr als es im Durchschnitt üblich ist. Das ist angesichts des Fachkräftemangels offenbar ein enormer Wettbewerbsvorteil. Allerdings wäre Solidarität das Gebot der Stunde gewesen - mit allen Beschäftigten in der Altenpflege, mit den Alten selbst und der Gesellschaft insgesamt."/yyzz/DP/he