Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zur Zeitumstellung

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zur Zeitumstellung:

"Eine Mehrheit von über 80 Prozent - wo gibt es einen so breiten Konsens in diesen Tagen noch? So hoch ist nach inoffiziellen Zahlen der Anteil derer, die in einer Umfrage der Europäischen Union eine Abschaffung der halbjährlichen Umstellung von Normalzeit auf Sommerzeit fordern.



Das ursprüngliche Argument für die Einführung der Sommerzeit war eine vermeintliche Energieeinsparung. Dieser Effekt ist aber nicht nachweisbar, das Argument damit entkräftet. Die Nachteile der regelmäßigen Zeitumstellung sind dagegen offensichtlich. Das fängt mit kleinen Missgeschicken an, weil einige Menschen nicht an die Umstellung denken oder den Zeiger in die falsche Richtung drehen. Schwerer wiegt, dass laut einer DAK-Umfrage 27 Prozent schon gesundheitliche Beschwerden wegen der Umstellung hatten. Deshalb: Schluss mit der Zeitumstellung! Wenn endlich einmal ein EU-Thema Millionen Menschen beschäftigt, sollte die Europäische Union zeigen: Wir haben verstanden."/be/DP/he