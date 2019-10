Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zum Wilke-Wurst-Skandal

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zum Wilke-Wurst-Skandal:

"Wir haben uns von den Ausgangsprodukten, der Herkunft und der Herstellung unserer Lebensmittel oft schon so weit entfernt, dass wir selbst kaum noch unterscheiden können, ob etwa das Fleisch, das in unserer Wurst landet, guter oder schlechter Qualität ist.



Dass das so bleibt, dafür tun natürlich auch Hersteller einiges, mit undurchsichtigen Lieferwegen und zum Teil irreführender Werbung oder Kennzeichnung. Daran wird sich auch nichts ändern - bis Verbraucher im Einkaufswagen Zeichen setzen."/be/DP/he