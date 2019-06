Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zum Thema 'Hitze'

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zum Thema 'Hitze':

"So schlimm wie 2018 ist dieser Sommer bisher nicht.



Dennoch: Niemand sollte sich über diese extreme Hitze freuen. Es hilft zwar nichts, über das Wetter zu klagen. Aber das Wetter ist Teil von etwas Größerem - dem Klima, das weltweit immer wärmer wird. Und daran ist nicht die Sonne schuld oder der liebe Gott, sondern - nach wissenschaftlichen Erkenntnissen - wir Menschen. Heiße Tage hat es auch früher gegeben, dennoch sollten wir Hitzerekorde als Menetekel betrachten: Unsere Anstrengungen für den Klimaschutz reichen nicht aus. Wir müssen radikal umsteuern. Umkehren lässt sich diese Entwicklung ohnehin nicht mehr. Deshalb muss die gesamte Gesellschaft versuchen, die Folgen extremer Hitze und starker Unwetter einzudämmen. Zum Beispiel mit mehr Grünflächen und Trinkbrunnen in den Städten, besser klimatisierten Schulen und Büros sowie mehr Löschflugzeugen. Wir alle müssen umdenken - und das beginnt damit, nicht mehr von gutem Wetter zu reden, wenn in Wahrheit höllische Hitze herrscht."/be/DP/he