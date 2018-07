Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Vergleich May/Merkel

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Vergleich May/Merkel:

"In der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande scheint der Zwist bis auf Weiteres ausgestanden, während Theresa May schwer angezählt um ihr nacktes politisches Überleben kämpft.



Der Unterschied begründet sich wohl letztlich durch die Problemlagen: In Deutschland gab - und gibt - es einen zur Staatskrise hochstilisierten Streit um die Asylpolitik. In Großbritannien dagegen geht es um Existenzielles - um die Bedingungen, unter denen künftig jeder einzelne Brite, jede einzelne Britin zu leben hat, wenn das Tischtuch zu Europa mehr oder weniger radikal zerschnitten sein wird."/yyzz/DP/he