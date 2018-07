Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Trump/Iran

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Trump/Iran:

"Auf dem Pausenhof der Weltgeschichte fliegen die Fetzen.



Donald Trump, der unberechenbare Rüpel, kühlt sein Mütchen an Hassan Ruhani, dem iranischen Präsidenten. Und damit der auch versteht, was Trump meint, twittert's aus dem Weißen Haus jetzt in Großbuchstaben: LEG! DICH! NICHT! MIT! MIR! AN! Anlass zur Besorgnis gibt die Leichtfertigkeit, mit der die USA unter Donald Trump Woche für Woche Allianzen in Frage stellen oder aufkündigen, die das weltweit ohnehin fragile Gleichgewicht der Kräfte sichern sollen. Mit dir spiele ich nicht mehr, du bist ab jetzt mein Feind, ich will, dass du Angst vor mir hat."/ra/DP/he