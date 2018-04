Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Trump

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse' zu Trump:

"Welche Strategie verfolgt Trump mit dem permanenten Wechsel von Provokationen und scheinbarem Einlenken? Ist er nur ein Maulheld, oder strebt er den dritten Weltkrieg an? Die Frage ist müßig: Trump hat keine Strategie, aber sein Verhalten ist brandgefährlich.



Dennoch hält die Bundesregierung ihm die Stange. Kanzlerin Angela Merkel sagt zwar: "Deutschland wird sich an eventuellen militärischen Aktionen nicht beteiligen." Das ist einigermaßen beruhigend. Doch Merkel und Außenminister Heiko Maas deuten zugleich an, dass sie einen Militärschlag politisch mittragen würden. Doch auch die transatlantische Solidarität gehört auf den Prüfstand, wenn der Verbündete Trump heißt. Gewiss ist der mutmaßliche Giftgas-Einsatz des Regimes von Baschar al-Assad inakzeptabel. Aber ein Militärschlag in Syrien macht nichts besser - er ist sinnlos. Deshalb darf Deutschland Trump nicht unterstützen - weder argumentativ noch logistisch. Wer einem Hassprediger nachfolgt, macht sich mitschuldig."/yyzz/DP/he