Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Rüstungsexporten

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Rüstungsexporten:

"Seit März hat die Bundesregierung Rüstungsexporte für 254 Millionen Euro nach Saudi-Arabien und für weitere 21,8 Millionen in die anderen Länder der Allianz genehmigt.



Das lässt sich nicht rechtfertigen. Nicht mit dem Argument, dass es Vorgenehmigungen gibt: Wusste die vorherige, ebenfalls schwarz-rote Bundesregierung etwa nicht, dass im Jemen Krieg herrscht? Nicht mit der Befürchtung, dass die Rüstungshersteller bei einer Rücknahme der Genehmigung Schadenersatz verlangen könnten: Wie unerheblich ist diese Gefahr gegenüber jener, die Fortsetzung der Gräueltaten zu unterstützen! Nicht mit der Drohung, dass Jobs in Gefahr sind: Was sind die nicht einmal 100000 Arbeitsplätze in der deutschen Rüstungsindustrie gegen das Leben hunderttausender Kinder? Nicht mit der Behauptung, dass die deutschen Rüstungsgüter im Jemen-Krieg keine Rolle spielen könnten: Gefechtsköpfe und Radarsysteme für Artilleriegeschütze können selbstverständlich im Krieg eingesetzt werden."/DP/he