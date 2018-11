Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Fall Khashoggi

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Fall Khashoggi:

"Die Tatsache, dass Khashoggi in Istanbul getötet wurde, bringt den türkischen Präsidenten unversehens in eine komfortable Position im Ringen um mehr Macht im Nahen Osten.



Mit jedem Häppchen, das der Präsident - über die Köpfe der Polizei und Staatsanwaltschaft hinweg - der staunenden Weltöffentlichkeit über die Tat offenbart, verfolgt er eigene Interessen. Er will den Konkurrenten Saudi-Arabien schwächen, Druck auf die internationalen Partner der Saudis machen und zugleich, in wirtschaftlich angeschlagener Lage der Türkei, das Wohlwollen der westlichen Welt zurückholen. Um eine saubere juristische Aufarbeitung des Falls geht es Erdogan nicht. Sonst hätte er seine Justiz in Ruhe arbeiten lassen."/DP/he