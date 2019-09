Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Fahrverboten für SUV

MARBURG (dpa-AFX) - 'Oberhessische Presse' zu Fahrverboten für SUV

Es ist schön und menschlich, an der Unfallstelle Blumen niederzulegen.



Schilder wie "SUV töten Kinder, Mütter, Väter, das Klima" und "Autos sind Terror" haben dort aber nichts zu suchen. Sie missbrauchen die Opfer für einen ideologischen Kampf, in dem andere Menschen, nämlich Auto- und SUV-Fahrer pauschal zum Gegner, zum schlechteren Menschen, ja zum potentiellen Mörder gemacht werden. Eine Lebensanschauung mit Zwang und Verboten durchboxen zu wollen, kann nicht die politische Auseinandersetzung in unserem Land sein, zumal die Deutsche Umwelthilfe überhaupt kein Mandat von irgendeinem Wähler hat./zz/DP/zb