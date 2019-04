Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Europa/Bertelsmann-Studie

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Europa/Bertelsmann-Studie:

"Sieben Wochen vor der Europawahl kann man den Bürgern schon mal auf den Zahn fühlen, wie sie's so halten mit der EU.



Und siehe da: Wer seine eigene wirtschaftliche Situation als -zufriedenstellend empfindet, das Glas also als halbvoll betrachtet, gibt sich der Bertelsmann-Stiftung zufolge auch gern als begeisterter Europäer. Wen dagegen die Existenzsorgen plagen, hat eher die Risiken im Blick, die er mit Brüssel assoziiert. Die Gruppe mit dem halbleeren Glas in der Hand ist demzufolge leichte Beute für die Angstmacher im politischen Spektrum./yyzz/DP/he