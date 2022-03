Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Wohin mit Putin?

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wohin mit Putin?:

"Was macht man mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wenn man ihn zu einer freiwilligen Abdankung zwingen könnte? Wie soll man mit ihm umgehen, wenn er seinen perfiden Krieg gewinnt? Derzeit lässt sich kein Exil vorstellen, in das Putin sich zurückziehen könnte. Dass er weiter die Politik Russlands bestimmt, ist ebenfalls nicht vorstellbar, nachdem er die russische Bevölkerung so massiv belogen hat. Er kann sich allenfalls neben den anderen Politik-Schurken wie Syriens Assad oder Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko einreihen. Das weiß Putin - und er wird deshalb, so ist zu befürchten, den Druck auf die Ukraine ohne Rücksicht auf menschliche Verluste weiter erhöhen, um sein Leben zu retten."/ra/DP/jha