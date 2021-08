Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Olaf Scholz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Olaf Scholz:

"Annalena Baerbock und Armin Laschet haben durch eigene Fehler Zweifel an ihrer Eignung für das Kanzleramt gesät.



Olaf Scholz hingegen muss nicht mehr tun, als keine Fehler zu machen - und darauf hoffen, dass von den beiden Linksauslegern an der SPD-Spitze, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, im Wahlkampf weiter nichts zu hören ist. Scholz ist gar nicht darauf aus zu polarisieren, die SPD mit markigen Worten von der Union abzugrenzen oder die Grünen einzuhegen; er bleibt in Debatten bisher ruhig und wirbt mit seiner Erfahrung in Regierungsämtern für sich."