Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Österreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Österreich:

Doch das Phänomen Kurz ist entzaubert, besser: hat sich entzaubert. Nicht nur die Konservativen in Österreich müssen schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass der, der sich als Politiker neuen Typs mit einer Politik neuen Stils verkauft hatte, gar nicht neu war, sondern nur die alten Bräuche der Freunderlwirtschaft digitalisiert hatte. Dieser geniale Marketingcoup war nur nicht genial genug, um den Tücken des Handy-Mauschelns vorzubauen. Denn was schon der ÖVP-Kanzler Julius Raab in den 1950er Jahren wusste, hat mehr denn je Gültigkeit: "Jedes Schriftlis a Giftl."/be/DP/mis