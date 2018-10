Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Merkel/Merz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Merkel/Merz:

"Merz gäbe all jenen in der Union Hoffnung, die endlich das konservative Element gestärkt sehen wollen, und das sind nicht wenige.



Dem Juristen und ehemaligen führenden Kopf der Unionsfraktion im Bundestag fehlt es nicht am nötigen Selbstbewusstsein, doch er ist seit 2009 nicht mehr in der aktiven Politik tätig. Wenn er einen neuen Anlauf wagt, wird es spannend. Vor allem, wenn man an die Zeit nach Merkel denkt."