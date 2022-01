Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Kinder/Schutzschilde auf Demos

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Kinder/Schutzschilde auf Demos:

"Was tun? Die CSU gibt in der Person ihres früheren bayerischen Justizministers Winfried Bausback die Antwort, die sie in solchen Fällen stets parat hat und die - nebenbei bemerkt - auch recht kostengünstig ist: Strafverschärfung. Wer Strafunmündige, also Kinder unter zwölf Jahren, dazu benutzt, sich staatlichen Anweisungen zu widersetzen, soll strenger bestraft werden, als wenn er nur allein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (Paragraph 113 StGB) leistet."/ra/DP/he