NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Großbritannien/Johnson

Ihn reizt das Risiko.



Ihn treibt an, sich als derjenige in die Geschichtsbücher einschreiben zu können, der Großbritannien aus der EU geführt hat, "komme was wolle". Nach ihm die Sintflut./yyzz/DP/zb