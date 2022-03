Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Gipfel-Marathon/Nato, EU, G7

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Gipfel-Marathon/Nato, EU, G7:

"Nato, EU und G7 wollen mit dem Gipfel-Marathon in Brüssel ein unmissverständliches Signal an Putin senden: Wir stehen zusammen und stehen auch der Ukraine bei. Dass dies kein direktes militärisches Eingreifen bedeuten kann, ist unstrittig. Das Risiko eines neuen, verheerenden Weltkrieges wäre zu hoch. Aber mit weiteren Waffenlieferungen, zusätzlichen Milliarden, verstärkten Truppen an der Nato-Ostflanke und verschärften Wirtschaftssanktionen fällt die Antwort des Westens auf die Aggression Russlands deutlich aus."/yyzz/DP/nas