Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Geschlechterrollen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung' zu Geschlechterrollen:

"Ein erster Schritt scheint sich in der Corona-Krise getan zu haben, wie eine Befragung des IAB zeigt.



Demnach hat die Corona-Krise die traditionellen Geschlechterrollen durchaus aufgebrochen. Das kann all den gestressten Müttern ein Hoffnungsschimmer sein. Nun liegt es auch an ihnen, diesen Fortschritt nicht wieder einreißen zu lassen."