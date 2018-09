Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu AfD/Chemnitz/Verfassungsschutz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu AfD/Chemnitz/Verfassungsschutz:

"Dass die AfD nach Chemnitz in der Wählergunst besser dasteht als vorher, liegt nicht an ihrer mangelnden Beobachtung, sondern an ihrer falschen Bekämpfung.



Nichts ist geeigneter, den Rechtspopulisten neue Anhänger zuzutreiben, als ein tagelanges moralisches Trommelfeuer auf alles, was nicht links ist. Wenn sich dann auch noch gewaltbereite Chaoten und Rapper als Wächter der Demokratie aufspielen dürfen, haben die Höckes schon gewonnen."/be/DP/nas