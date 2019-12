Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur SPD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur SPD

Zu erleben war in Berlin nicht nur die neue Doppelspitze der SPD, sondern auch ihr gar nicht so heimlicher Hoffnungsträger und Vielleicht-bald-Chef: Kevin Kühnert strahlt aus, was Norbert Walter-Borjans und noch mehr Saskia-Esken fehlt - er weckt Hoffnungen und steht für ein klares Kontrastprogramm.



Nicht von ungefähr attackiert ausgerechnet Friedrich Merz den 30-Jährigen so heftig: Da ist unfreiwillig auch Respekt herauszuhören vor einem großen politischen Talent./yyzz/DP/mis