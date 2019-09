Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur China-Reise von Angela Merkel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zur China-Reise von Angela Merkel

"Stellen wir den Menschen mit seiner Würde und in all seinen Facetten in den Mittelpunkt oder sehen wir in ihm nur den Kunden, die Datenquelle, das Überwachungsobjekt?" Das sagte Angela Merkel in ihrer vielbeachteten Rede in Harvard Ende Mai.



Genau diese Sätze könnte, sollte sie auch in China sagen, gerade mit Blick auf Hongkong. Und viele werden genau beobachten, ob Merkel dort den Mut zur Deutlichkeit aufbringt - in Harvard lassen sich solche Sätze sehr leicht aussprechen./ra/DP/zb