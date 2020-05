Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur AfD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur AfD

Im vergangenen Jahr hatte die AfD eine große Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit von ihrer vermeintlichen "Bürgerlichkeit" zu überzeugen.



Doch in Wahrheit ist an dieser Partei so gut wie nichts bürgerlich. Die aktuellen Auseinandersetzungen beweisen: Die AfD ist zu einem einzigen Schlachtfeld zwischen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten geworden, auf dem mal die eine, mal die andere Seite die Oberhand behält./yyzz/DP/mis