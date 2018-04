Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Zwischenfall in Münster

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Zwischenfall in Münster:

Ein Auto ist in der Innenstadt von Münster in eine Menschenmenge gefahren.



Es hat Tote und Verletzte gegeben. Der Fahrer soll sich noch im Wagen selbst gerichtet haben. Mehr wusste man kurz nach der Tat zunächst nicht. Und wenn ein Redakteur den Mumm hatte, angesichts der dürftigen Faktenlage von einem "Vorfall" in Münster zu sprechen, schwappten durchs Internet prompt die üblichen Empörungswellen und es wurde beklagt, die Medien versuchten schon wieder, den islamistischen Terror herunterzuspielen. Wir alle sollten wissen: Wenn die zersetzende Wirkung des Terrors schon einsetzt, ohne dass Terroristen aktiv werden müssen, dann hat der Terror endgültig gesiegt./yyzz/DP/mis