Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Personalpoker in Brüssel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Personalpoker in Brüssel:

"Alles, was die Erfinder des Spitzenkandidaten-Modells beseitigen wollten, ist nun wieder aufgebrochen.



Am Ende wurden Kandidaten und hohe Ämter beschädigt. Es bleibt der Eindruck, dass die Hinterzimmer-Mauschelei am Ende eben doch entscheidender war als das Abstimmungsergebnis. Es wird sehr schwer sein, dieses Bild bis zur nächsten Wahl zu korrigieren."/ra/DP/he