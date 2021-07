Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Auftakt der Olympischen Spiele

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Auftakt der Olympischen Spiele:

"Die obersten Sportfunktionäre leben in ihrer eigenen Welt.



Wer sonst hätte die Chuzpe besessen, trotz der steigenden Zahlen die japanische Regierung unter Druck zu setzen, doch Zuschauer in die Stadien zu lassen (natürlich mit Sonderbedingungen für Vips und Sponsoren)? Genießt Eure Wettkämpfe und kommt gesund heim, möchte man den Sportlern zurufen. Ähnlich den Millionen Sportfans daheim. Bach und Co. irgendetwas zurufen? Vergeudete Liebesmüh, die machen eh, was sie wollen. Ohne Rücksicht auf Verluste."/yyzz/DP/he