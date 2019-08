Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Amazonas

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Amazonas:

"Das machen wir Deutschen sehr gern: mit dem Finger auf andere zeigen.



Diese durchgeknallten Brasilianer! Holzen den Regenwald ab, zerstören eine Grüne Lunge der Welt! Unmöglich! Stimmt ja auch. Aber warum die Agrarindustrie nicht nur in Brasilien den Wald niederbrennt, um noch mehr Flächen zur Produktion von Soja oder zur Aufzucht von Rindern zu haben - das hinterfragen nur wenige. Und wenn, dann verhalten sich zu viele schizophren - mit einer Art Persönlichkeitsspaltung: Wir halten uns für Vorreiter in Sachen Umwelt und Klima, aber wir handeln zu selten entsprechend. (....) Wir müssen uns an die eigene Nase fassen: So lange Discounter mit immer neuen Preisnachlässen Fleisch anbieten, das oft billiger ist als Gemüse und in Riesenmengen auf den Markt kommt - so lange ist da die Kluft zwischen der gefühlten Öko- und der tatsächlich schwer ausrottbaren "Geiz ist geil"-Mentalität einfach zu groß. Denn natürlich setzen die brasilianischen Fleischproduzenten auf unsere Gier, auf unseren Hunger nach viel und billigem Fleisch."/yyzz/DP/nas