Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu keine Zwangshaft gegen Söder und Co

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu keine Zwangshaft gegen Söder und Co:

"Und deshalb gibt es hier nur Verlierer: Zu ihnen gehört in erster Linie, wenn auch selbst verschuldet, die Staatsregierung um Markus Söder.



Sie sendet an ihre Bürger das verheerende Signal, dass vor Gericht und nach einem Urteil nicht alle gleich sind. Und das in einer Zeit, in der viel zu viele Bürger an Politik und Justiz zweifeln. Durch solches Verhalten werden sie in ihrer Kritik nur bestärkt. Und da sind die Gerichte, die sich wieder ihrer Ohnmacht bewusst werden. Das ist eine Schmach für die Justiz, die naturgemäß Recht und Gesetz einhalten will. Und da sind nicht zuletzt die Bürger, die an mit Schadstoffen belasteten Straßen wohnen."