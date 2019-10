Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Willy Brandt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "'Nürnberger Nachrichten" zu Willy Brandt:

"So ein neuer Aufbruch täte Deutschland (wie Europa) auch 50 Jahre nach 1969 gut.



Die Republik droht zu erstarren, sie ist dabei, zurückzufallen. Weil politische Führung fehlt; Angela Merkel hat sie nahezu nie gezeigt. Doch nur wer sich Ziele setzt, wer sich Ehrgeiziges, auch Schmerzhaftes, aber Notwendiges (etwa beim Klima) vornimmt, wer andere mit- und in die Pflicht nehmen will, der kann einen Schub auslösen."/al/DP/he