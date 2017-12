Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Umfrage / Merkel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" schreibt am Donnerstag zur Umfrage rund um die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU):

"Da verwundert es nicht, dass die SPD ein mögliches Bündnis an die Frage knüpft, wie viel sozialdemokratische Inhalte in einem Koalitionsvertrag landen.



Dahinter steckt der Gedanke: Wenn sich die Kanzlerin 2013 auf den Mindestlohn einließ, warum dann nicht 2017 auf ein so kühnes Projekt wie die Bürgerversicherung? Die neue Umfrage aber, nach der jeder Zweite den Abgang der einst über die Parteigrenzen hinweg beliebten Kanzlerin wünscht, zeigt, wie gefährlich diese Strategie für die Sozialdemokraten werden könnte. Einem großen Teil der Basis stellen sich schon jetzt die Nackenhaare auf bei dem Gedanken, Merkel, die den Zeitpunkt für einen glanzvollen Abgang verpasst hat, zu vier weiteren Jahren Kanzlerschaft zu verhelfen. Denn wenn es - worauf alles hindeutet - vier bleierne Jahre werden, dann wird das bei der Wahl 2021 auch auf die SPD zurückfallen."