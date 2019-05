Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streit um Grundsteuer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Streit um Grundsteuer:

"Offenbar traut aber Söder den Kommunen nicht, und will verhindern, dass ihm die Ursache für steigende Belastungen in die Schuhe geschoben wird.



Solch ein Gezerre hat das Bundesverfassungsgericht offenbar erwartet, und deshalb in sein Urteil ein Druckmittel eingebaut: Wenn die Grundsteuer bis Jahresende nicht neu geregelt ist, entfällt sie."/al/DP/he