Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Spahn

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Spahn:

"Die Kritik aus der SPD an Spahns Äußerungen wirkt zwar richtig, aber doch etwas deplatziert: Im Koalitionsvertrag findet sich zur Armutsbekämpfung nur ein kleinteiliges Sammelsurium an Maßnahmen.



An eine generelle Erhöhung der Hartz-IV-Sätze traut sich auch die neue Bundesregierung nicht heran. Das würde Milliarden kosten. Nicht nur, weil mehr Menschen plötzlich Anspruch auf Unterstützung hätten, sondern weil durch das höhere Existenzminimum auch der Grundfreibetrag steigen müsste. Das wäre eine Steuersenkung durch die Hintertür. Daran hat die Regierung kein Interesse, also schaltet sie auf Durchzug. Auf Kosten der Ärmsten. Mal wieder."/DP/edh