Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Siemens

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Siemens:

"Kaeser will mit Siemens an der Spitze der Entwicklung stehen und baut dafür den Konzern um.



So weit, so gut - zumindest im Grundsatz. Doch Kaeser wird auch getrieben. Und da wird es problematisch. Wenn er jetzt aus seinem äußert profitablen Konzern noch einmal mehr Profit herausholen will, dann folgt er eins zu eins dem Verlangen der Märkte und Investoren, die mehr Rendite fordern. Und auch seine hinter allem stehende Strategie, nämlich den Industriegiganten in selbstständige kleine Einheiten aufzuteilen, folgt dieser Logik: Die einzelnen Konzernteile wie die Erlanger Medizinsparte, das Wind- oder auch das Zuggeschäft zusammengenommen sind deutlich mehr wert als Siemens als Gesamtkonzern. Das gefährliche daran: Solche verselbstständigten Einheiten lassen sich leichter verkaufen. Selbst wenn Kaeser das nicht vorhat, mit seiner neuen Strategie bereitet er den Weg dafür, dass es seine Nachfolger tun können."/be/DP/he