Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Schweinehaltung/Agrarwirtschaft

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" (Montag) schreiben zu Schweinehaltung/Agrarwirtschaft:

"Wer aber hätte geahnt, dass Markus Söder auch noch ein ehrbares Mitglied der legendären Komikertruppe Monty Python abgegeben hätte, berühmt für ihren schwarzen Humor? "Warum setzen wir nicht mehr auf die kleineren Betriebe und unterstützen sie, als die großen Agrarfabriken zu haben?", sinniert der CSU-Politiker via Twitter.



Die Frage kann er unmöglich ernst meinen. Das wäre ja, als würde man jahrzehntelang das Land mit Straßen zuasphaltieren und sich dann wundern, warum so wenig Waren über die Schiene rollen. Oh, Moment ..."/DP/men